Gazzetta - Emerson Palmieri, il Napoli avanza le prime due proposte: i dettagli

La richiesta del Chelsea di 20mln di euro per Emerson Palmieri è ritenuta eccessiva dal Napoli, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport: il club azzurro infatti sarebbe pronto ad offrire 8mln di euro oppure a prenderlo in prestito garantendo l'obbligo di riscatto. Ma per quest'ultima formula c'è bisogno che il club inglese allunghi di un altro anno il contratto del giocatore che è in scadenza.