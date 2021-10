Gazzetta esalta Spalletti: "Con lui giocano e si divertono tutti. Ha condiviso i timori di ADL"

Elogi a Luciano Spalletti per il suo lavoro sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Luciano Spalletti ha un rapporto molto solido con i suoi giocatori. Un qualcosa che rende più agevole il lavoro quotidiano. Finora, c’è stato spazio per tutti, tranne per il terzo portiere, Marfella. Dal primo giorno ha sostenuto la politica aziendale, condividendo le preoccupazioni di Aurelio De Laurentiis sull’aumento del passivo in bilancio. Insomma, l’allenatore toscano sta confermando che la scelta fatta dal presidente a maggio scorso sia stata quella giusta".