Gazzetta - Fabian non rinnova, decisione clamorosa di ADL? Si rischia nuovo caso Milik

Fase di stallo per la trattativa di rinnovo di Fabian Ruiz. Lo spagnolo non ha raggiunto l'accordo con la società che gli aveva da tempo proposto il prolungamento. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "In questo caso le intenzioni di De Laurentiis potranno avere uno sviluppo clamoroso, come già avvenne nell’estate di due anni fa con Arek Milik. Il centravanti polacco infatti non accettò allora la proposta di rinnovo di contratto e il presidente impose il pugno duro: l’attaccante si allenava a parte, non più con la prima squadra".