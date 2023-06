Gazzetta - Galtier, pronto stesso contratto di Spalletti ma a cifre superiori: i dettagli

Il Napoli offrirà a Galtier, vicino alla panchina, un biennale da circa 4 milioni netti con opzione sul terzo anno

Il Napoli offrirà a Galtier, vicino alla panchina, un biennale da circa 4 milioni netti con opzione sul terzo anno. La stessa formula adoperata con Spalletti. Come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, i legali del tecnico e quelli del Psg stanno lavorando con serenità alla risoluzione che dovrebbe arrivare nel giro di qualche giorno. Circa sei milioni andranno a Galtier come buonuscita ma ci sono tutta una serie di bonus e altre clausole da risolvere con un accordo fra le parti.