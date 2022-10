Gazzetta - Gara chiusa in 12', vedi Napoli e ti chiedi se non sia davvero l'anno giusto

La sensazione è che la squadra di Luciano Spalletti abbia tutto per lottare per lo Scudetto fino alla fine e lo sottolinea anche La Gazzetta dello Sport

Il Napoli batte anche il Torino e ottiene la sesta vittoria consecutiva tra campionato e Champions League, volando in vetta alla classifica da solo, staccando dunque l'Atalanta almeno per una notte. La sensazione è che la squadra di Luciano Spalletti abbia tutto per lottare per lo Scudetto fino alla fine e lo sottolinea anche La Gazzetta dello Sport:

"Vedi Napoli e poi ti chiedi se non sia davvero l’anno giusto. La serenità con la quale la squadra di Spalletti schianta il Torino è un altro segnale chiaro. I granata non si sono presentati al Maradona in versione deluxe, ma a mortificarne le ambizioni è stata la superiorità tecnica degli avversari e anche il modo quasi sfrontato di manifestarla. Il Napoli ha stritolato la partita, l’ha chiusa in dodici minuti, l’ha impacchettata prima dell’intervallo e poi l’ha gestita con un briciolo di superficialità che però non ha guastato il prodotto finale. E così almeno per una notte il Napoli è in testa da solo: a sorprendere, però, non è la classifica ma la maturità che questa squadra continua a mostrare. La prima partita dopo la sosta è sempre una trappola, l’impegno di Champions è alle porte, ma il Napoli ha saputo affrontare l’incontro nel modo giusto: l’approccio, in certe occasioni, è fondamentale come la tecnica o la tattica".