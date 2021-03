Gazzetta - Gattuso è nel caos: scoppiano le polemiche interne

Giocatori sfiduciati, scelte sbagliate: Gattuso è nel caos. Scrive così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che racconta di una situazione bollente in casa Napoli dopo il pareggio beffa sul campo del Sassuolo: "Deludente, ancora una volta. Stavolta, però, con l’aggravante delle polemiche interne (le offese di Insigne alla squadra), che aggiungono criticità ad una situazione già di per sé compromessa del tutto o quasi. L’indice resta puntato in un’unica direzione, su Rino Gattuso.

L’allenatore è sotto accusa da settimane, ormai, e da questa situazione pare complicato uscirne. Il pareggio di Reggio Emilia ha aperto a nuove critiche, il suo Napoli non è stato in grado di gestire un vantaggio trovato per caso, perché il Sassuolo non avrebbe meritato di perdere una partita dominata per lunghi tratti. In discussione sono finite le scelte fatte, come quella di mettere in campo Manolas, al rientro dopo oltre un mese di inattività, ed esporlo a qualche rischio. Come poi è avvenuto. È stato il difensore greco ad abbattere Haraslin, all’ultimo secondo di gioco, costringendo l’arbitro a fischiare il calcio di rigore, trasformato poi da Ciccio Caputo per il 3-3 finale" scrive la rosea.