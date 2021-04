Gazzetta - Gattuso meglio di Benitez e Mazzarri: ma a fine stagione sarà addio

Il percorso di Gattuso sulla panchina del Napoli è da ritenersi comunque positivo, anche se il tecnico, a fine stagione, andrà via. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Scorrendo le statistiche azzurre degli ultimi 25 anni, per media punti, troviamo Sarri al primo posto con 2, seguito da Ancelotti con 1,99 e a completare il podio c’è proprio lui, Gattuso con 1,93, che ha fatto meglio di Benitez 1,89 e Mazzarri 1,88. Insomma, i numeri sono tutti dalla parte dell’attuale allenatore". Dopo i numeri, le previsioni sul futuro. Gattuso andrà via: difficilmente cambierà idea - a pesare lo scontro verbale di qualche mese fa con De Laurentiis - e dunque il suo destino è ormai già segnato.