Gazzetta - Gattuso, nessuno meglio di lui con i cinque cambi: decisivi ben 11 volte

Questa stagione, oltre ad essere tremendamente particolare a causa dell'emergenza Coronavirus, ha riservato anche delle peculiarità mai viste prima. La questione dei 5 cambi, ad esempio, è un aspetto che già in tanti hanno invitato a non sottovalutare prima del fischio d'inizio del campionato. Ed in effetti qualcosa è cambiato, con il Napoli che sembra aver giovato di questa nuova misura, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport: "Il Napoli, per esempio, è quello che è riuscito a capitalizzare meglio i cambi. Dall’inizio del campionato ad oggi, le scelte in corsa di Rino Gattuso sono risultate determinanti in 11 situazioni: con i subentrati sono arrivate sei reti e cinque assist vincenti".