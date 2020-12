Gazzetta - Gattuso non è per niente soddisfatto del gioco del Napoli: ha già segnalato un problema

Con 21 punti conquistati sul campo il Napoli ha racimolato un buon bottino in queste prime dieci giornate di campionato (ma sono nove le gare disputate), ma secondo La Gazzetta dello Sport Rino Gattuso non è ancora soddisfatto. Sebbene i risultati lo stiano premiando - si legge - Ringhio non è felice del calcio che sta facendo la sua squadra.

CHE PROBLEMA? - La Rosea sottolinea che l'allenatore azzurro ha già più volte segnalato un problema della sua squadra: "Fin qui la sua squadra ha convinto soltanto in parte. La questione caratteriale c’entra parecchio, spesso i giocatori non evidenziano la convinzione e la determinazione necessaria per avere ragione dell’avversario. Il lavoro di Gattuso è stato sostenuto dai risultati, ma lui stesso non è per niente contento del gioco che esprimono i suoi".