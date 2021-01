Gazzetta - Gattuso resta, a meno di altri disastri: ADL si cautela con due ex

Aurelio De Laurentiis ha optato per il silenzio dopo il ko in Supercoppa e la disfatta di Verona tenendosi dentro la rabbia e l’amarezza, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport raccontando della scelta del presidente di essere razionale, iniziando però a guardarsi intorno se il Napoli non dovesse battere lo Spezia e poi a seguire Parma e Genoa: "Nelle scorse ore ha avuto un colloquio telefonico con Rafa Benitez al quale ha chiesto la disponibilità nel caso dovesse interrompere, anzitempo, il rapporto con Gattuso. Il tecnico spagnolo, comunque, non è l’unico, tra le ipotesi ci sarebbe anche quella di un ritorno di Walter Mazzarri".

Gattuso si sente solo, non avverte più intorno a se la fiducia del club: "Quella firma sul contratto per il rinnovo di altri due anni, che sembrava cosa imminente, non c’è ancora. Attualmente, la bozza è allo studio dei legali del tecnico, ci sono ancora diversi cavilli che non convincono. Una situazione che De Laurentiis non ha alcuna intenzione di sollecitare, in effetti il presidente avrebbe deciso di congelare il rinnovo, perché non è più convinto di voler proseguire con questo allenatore". L'impressione però è che Gattuso possa restare fino al termine della stagione, a meno di ulteriori disastri.