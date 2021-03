Gazzetta - ADL ha confermato Gattuso fino a giugno: quattro candidati per il prossimo anno

"De Laurentiis ha sospeso le consultazioni con gli altri allenatori interpellati e ha deciso che andrà comunque avanti con Gattuso fino al termine della stagione per poi avviare la ristrutturazione tecnica". Lo annuncia l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che prova a stilare una lista dei papabili candidati della panchina azzurra a partire dal giugno prossimo.

"E tra le indiscrezioni per il futuro, circola anche il nome di Roberto De Zerbi, insieme a quello di Italiano, Juric e Benitez. Col silenzio stampa, ancora in atto, il presidente ha voluto garantire all’allenatore e alla squadra la serenità necessaria per lasciarsi alle spalle polemiche e dissidi" scrive la rosea.