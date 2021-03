Gazzetta - ADL ha fissato il prezzo di Fabiàn: nessuno sconto alle big spagnole

Il futuro di Fabian Ruiz è un altro argomento intrigante, che rischia di trasformarsi in un braccio di ferro, peraltro, prevedibile, tra fine primavera e l’inizio della prossima estate. Si parla dello spagnolo sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport e del possibile addio in estate del centrocampista per cui De Laurentiis chiederà almeno 50 milioni.

"Dalla Spagna, arriva la conferma che il centrocampista del Napoli è nei progetti futuri di Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid. Il meglio della Liga, insomma, è interessata al suo cartellino e per fine stagione potrebbe aprirsi una vera e propria asta, alla quale Aurelio De Laurentiis assisterà senza patemi, forte di un contratto che lega il giocatore al Napoli, fino al 2023. Il presidente ha già lasciato intendere che non farà sconti, che potrebbe prendere in considerazione la discussione soltanto se i club interessati accetteranno le sue condizioni. Occorreranno non meno di 50 milioni di euro per avviare la trattativa. Nonostante la pandemia, il dirigente napoletano non concederà sconti. E questo lo sa anche Fabian Ruiz che è intenzionato, dicevamo, a ritornare in Spagna".