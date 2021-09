Gazzetta - Il 2-2 sta stretto al Napoli, lo raccontano i numeri incredibili a fine gara

Napoli di ferro. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che sottolinea la grande prestazione degli azzurri in terra inglese: Un 2-2 in rimonta che sta persino stretto alla squadra di Spalletti. I numeri, e non solo, dicono questo: i tiri complessivi, il possesso palla del 58%, le occasioni create, la capacità di non farsi travolgere dall’inizio travolgente del Leicester, in pieno stile inglese.

Il nostro calcio, al netto del successo nella finale europea di Wembley dell’11 luglio, soffre questo tipo di approccio, ma poi, quando gli allenatori riescono a imporre la loro mano, hanno il potere di cambiare le situazioni e rimediare. L’uomo di Certaldo azzecca i cambi e gestione della risalita" scrive la rosea.