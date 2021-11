Gazzetta - Il ko del Milan cambia Inter-Napoli: a San Siro altro film scudetto

Il k.o. del Milan sul campo della Fiorentina ha reso ancor più importante il big match di stasera tra Inter e Napoli, sia per l'una che per l'altra squadra. Gli azzurri potrebbero staccare i rossoneri in vetta alla classifica, mentre per gli uomini di Inzaghi è l'occasione di portarsi a -4 dalla vetta, accorciando sensibilmente. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che sulla partita si esprime poi così:

"Finora per l'Inter zero vittorie contro chi l'anno scorso ha chiuso tra le prime 7. L'altra squadra, invece, ha più certezze: non perde in campionato da 21 partite, l'ultima ad aprile 2021 contro la Juve. Sarà comunque sfida di eccellenze: se nessuno in Italia segna quanto i nerazzurri, nessuno in Europa difende meglio dei napoletani". La Rosea parla di una "serata che può cambiare il film scudetto".