Gazzetta - Il Napoli fa paura! Sarà lunga lotta col Milan come ai tempi di Maradona

Elogio de La Gazzetta dello Sport al Napoli per la brillante vittoria contro il Bologna che vale i tre punti e l'aggancio al Milan in testa alla classifica. "Il Napoli fa paura" scrive il quotidiano, ma l'analisi è decisamente più ampia e dettagliata: "Il Napoli raggiunge in testa il Milan e sarà una lotta lunga e appassionante, Inter permettendo. Si rivivono i fasti dell’epoca di Diego che domani avrebbe compiuto 61 anni. Al di là della meritata vittoria gli azzurri dimostrano forza, compattezza ed estrema concentrazione".

Gli azzurri con questa vittoria salgono a quota 28 punti in campionato raggiungendo proprio il Milan - che aveva vinto col Torino - in vetta alla classifica dopo nove giornate. Appena due i punti persi dal Napoli che viaggiano a ritmi record grazie all'ottimo lavoro di Spalletti.