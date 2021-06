Gazzetta - Il Napoli si avvicina a Ziyech, ma lui preferisce andare al Milan: le ultime

Il nome nuovo per l'attacco del Napoli è quello di Hakim Ziyech, 28 anni, marocchino del Chelsea. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che al momento è in vantaggio il Milan, che coi Blues tratta anche altri calciatori. Il quotidiano scrive: "Anche il Napoli si è avvicinato a Ziyech, tuttavia il nazionale marocchino preferisce la soluzione milanista. Ma il Chelsea è entrato nell’ordine di idee che questo trasferimento può avvenire soltanto in prestito. La questione è delicata, c’è bisogno di tempo perché decolli una trattativa vera e propria".