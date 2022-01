Gazzetta - Il Napoli vuole bloccare Alvarez per l'estate: ingaggio da 2mln e clausola da 20, i dettagli

A fine stagione Lorenzo Insigne saluterà il Napoli, che si ritroverà poi costretto a rimpiazzare il suo esterno offensivo. E per farlo il nome più caldo, ad oggi, è quello di Julian Alvarez del River Plate. Il club azzurro s'è mosso d'anticipo per l'argentino, al centro di un'asta internazionale. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport:

“Gli uomini mercato del Napoli si sono messi in contatto con l’entourage di Alvarez per informarsi sulle cifre dell’affare. Il ventunenne, esploso nell’ultima Superliga, è un’opportunità di mercato con la clausola a 20 milioni di euro comprensiva anche della percentuale del cartellino in mano al giocatore, che chiede 2 milioni di euro a stagione. Il contratto in scadenza a dicembre 2022 consiglia il River di cercare presto un acquirente e pure Alvarez spinge per lasciare subito il Sudamerica: il gioiellino dei Millionarios vuole misurarsi con il calcio europeo e far incassare il club che lo ha cresciuto fin dalle giovanili. La volontà del Napoli sarebbe invece di bloccarlo in vista dell’estate e non è la sola a pensarla così”.