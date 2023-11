Gazzetta - Il Real voleva Kvaratskhelia in estate, ma ora il rinnovo si avvicina

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla di Kvaratskhelia che non vede l'ora di giocare al Bernabeu

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla di Kvaratskhelia che non vede l'ora di giocare al Bernabeu: "Con Mazzarri il feeling è stato immediato e dentro quel bacio post-partita c’è la gioia di un talento ritornato a sentirsi indispensabile. Perché Kvara è eccezione, mai normalità, e questo Rudi Garcia forse non lo aveva capito fino in fondo".

Il quotidiano aggiunge: "Il Napoli, invece, lo sa benissimo e anche per questo cercherà al più presto di blindarlo con un nuovo accordo più lungo, con un ingaggio più vicino al valore tecnico del fantasista georgiano. Su Khvicha, in estate, aveva posato gli occhi anche il Real Madrid di Ancelotti".