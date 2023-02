Gazzetta - Incredibile: questo Napoli come la Juve del 2014 di Conte per punti, vittorie e gol

È per certi versi incredibile, scrive La Gazzetta dello Sport, come i risultati della Juventus 2013-14 di Antonio Conte, quella del record

È per certi versi incredibile, scrive La Gazzetta dello Sport, come i risultati della Juventus 2013-14 di Antonio Conte, quella del record, dei 102 punti, e il Napoli attuale di Luciano Spalletti, dopo 21 giornate si sovrappongano perfettamente. Stesso numero di vittorie (18), pareggi (2) e sconfitte (1). Uguale pure i gol segnati (51) e quelli subiti (15). Segno dello strapotere dei bianconeri ieri, come di quello attuale degli azzurri.