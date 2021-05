Gazzetta - Ingaggio Mertens insostenibile per il club, la risolverà a quattr'occhi con ADL?

I dubbi di Mertens. Sulla Gazzetta dello Sport si parla dell'attaccante belga e di un ingaggio che secondo la rosea in questo momento è insostenibile per il club: "E mentre la situazione rinnovo di Insigne è congelata durante l’Europeo, si profila un’altra situazione che dovrà esser gestita. Dries Mertens è il capocannoniere assoluto azzurro, ma a 34 anni i suoi 4,5 milioni netti di ingaggio per un giocatore che non partirà titolare sono insostenibili per il club.

Di solito Dries le cose se l’è risolte a quattr’occhi con De Laurentiis: sarà così anche stavolta?" si legge sul quotidiano.