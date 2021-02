Gazzetta - Insigne evita giorni di passione a Gattuso: il suo futuro resta in discussione

Serenità ritrovata in casa Napoli dopo la vittoria con la Juventus. Ma il peggio, a quanto pare, non è ancora alle spalle. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nel commentare il successo sui bianconeri, scrive: "La rete di Insigne ha restituito un po’ di tranquillità all’ambiente e ha evitato a Rino Gattuso altri giorni di passione. Il suo futuro continua a essere in discussione, ma l’aver battuto la Juventus è qualcosa in più di un semplice bonus da poter spendere".