Gazzetta: "Insigne ha capito che ADL è pronto a cederlo"

"Dunque, il capitano ha capito che la società è irremovibile e che dinanzi ad un’offerta soddisfacente, De Laurentiis è pronto a cederlo". Scrive così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul futuro di Lorenzo Insigne, al centro di voci contrastanti legate al rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2022.

"Insomma, ha capito pure di non essere più un inamovibile, come avrebbe sperato. A Luciano Spalletti è stato detto sin dal primo momento che non ci sarebbero stati incedibili. E così, insieme a Koulibaly e Fabian Ruiz, anche Insigne andrà avanti nell’incertezza sul futuro. Fino a questo momento, però, in sede non sono arrivate offerte, né per Insigne né per gli altri suoi compagni" scrive la rosea.