Gazzetta - Insigne in dubbio, non s'è allenato: se il ginocchio darà fastidio, salterà il Leicester

Lorenzo Insigne non si è allenato coi compagni. La contusione al ginocchio è stata valutata dallo staff medico che, d’accordo con Spalletti, ha preferito tenerlo a riposo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Stamattina, Insigne proverà nuovamente e se il ginocchio dovesse ancora dargli fastidio non è escluso che l’allenatore decida di tenerlo fuori a Leicester. Dunque, è probabile che Spalletti si porterà dietro il dubbio fino alla vigilia della gara, per poi decidere se rischiarlo o tenerlo pronto per la trasferta di lunedì, a Udine".