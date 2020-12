Gazzetta - Insigne mai così forte! C'è un merito di Gattuso e ci sono novità sul rinnovo

Focus tattico e non solo da parte de La Gazzetta dello Sport che elogia Lorenzo Insigne ritenendolo fondamentale per la squadra e mai così forte: "Rino è stato capace di far sentire importante Lorenzo, che ha imparato a essere più sereno. Oggi per esempio non parla più di rinnovo - il contratto scade nel 2022 - perché si sente sicuro della sua forza e attende senza stress che la società ne voglia discutere. E poi osservate in campo un’altra cosa: ora appena può Insigne si accentra e cerca la conclusione per via centrale, con movimenti da seconda punta. Quello che gli chiedeva già Ancelotti, ma quasi rifiutava pensando che il tecnico lo volesse “far fuori” dal suo habitat. Oggi che è maturo e si sente stimato, quei gesti sono entrati nel suo patrimonio".