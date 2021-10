Gazzetta - Insigne mai così lontano dal Napoli e spunta il Man Utd! Addio ipotesi concreta: le ultime

Lorenzo Insigne può realmente lasciare Napoli a scadenza al termine di questa stagione. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Tanto vicini, eppure non sono mai stati così lontani come in questo periodo. E la storia di Lorenzo Insigne, simbolo di questo Napoli, il club dove è cresciuto e si è formato, potrebbe chiudersi anzitempo, senza il lieto fine. A questo punto, che il capitano possa andare via a fine stagione è un’ipotesi molto concreta".

Oltre alla distanza legata allo stipendio, il motivo principale che frena l'ok all'accordo è il seguente: "Il procuratore di Insigne vorrebbe che la società gli riconoscesse anche un bonus per il cartellino, si parla di una richiesta di 7 milioni di euro. È dinanzi a queste pretese che la discussione si è bloccata". Su Insigne c'è l'Inter ma spunta anche l'ipotesi Manchester United.