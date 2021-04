Gazzetta - Insigne, non c'è trattativa per il rinnovo: club deve sistemare prima i conti

Lorenzo Insigne trascina il Napoli, ma non c'è rinnovo, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport che torna sulla situazione contrattuale del capitano. Al momento - si legge - non c'è trattativa: la società è impegnata a capire bene come mantenere i conti in ordine e tagliare il monte stipendi. Insigne invece ha capito che non è il momento di forzare e resta concentrato sulle ultime sei gare. Poi ci sarà l'Europeo e se le parti vorranno, l'agente Pisacane si siederà a discutere col presidente per un rinnovo che porterebbe Insigne a chiudere la carriera al Napoli, come nelle sue intenzioni. Far slittare ulteriormente i tempi, invece, può portare ad imprevisti.