Gazzetta - Insigne non conosce pause, è titolare da 2 mesi: il rinnovo passa anche dalla Samp

Dopo la sconfitta contro la Juventus, il Napoli sfida la Sampdoria e ha bisogno di una vittoria per restare attaccato al treno Champions League. Il quarto posto dista 2 punti al momento, per cui a Marassi è vietato sbagliare. Tanto passerà anche dai piedi di Lorenzo Insigne, confermato ancora una volta titolare e, secondo La Gazzetta dello Sport, chiamato a fare una grande prestazione anche in ottica rinnovo: "Ci vorrà la grande prestazione e, dunque, ci vorrà il Lorenzo Insigne delle grandi occasioni. Buona parte delle ambizioni Champions del Napoli potrebbero dipendere proprio dal talento del capitano, il cui rendimento non conosce pause, da due mesi ad oggi.

[...] Il capitano è anche ad un passo dal suo record di gol realizzati in campionato. Attualmente, è fermo a quota 18 reti, segnate nel 2017. Gliene mancano 4 per migliorarlo ed ha a disposizione 9 partite per provare a migliorarsi ma, soprattutto, per riportare il Napoli in Champions League. Una condizione che potrebbe essere determinante anche per il suo rinnovo".