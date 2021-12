Gazzetta - Insigne non ha ancora accettato e prende tempo: sta valutando tutti gli aspetti

Lorenzo Insigne riflette, prende tempo, non ha ancora accettato la ricca offerta del Toronto. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ricorda che da ottobre il capitano è a conoscenza del forte interessamento del Toronto nei suoi confronti. Da tempo quindi sta pesando le ragioni di una scelta che tocca direttamente molti aspetti emotivi proprio perché coinvolge il legame con la squadra della sua città in cui tra l’altro è cresciuto calcisticamente sino ad avere la fascia di capitano. Sono i giorni dei dubbi. Perché l’offerta dal Canada nella sua sostanza economica è irrinunciabile. E al momento non ammette concorrenza. Ma Insigne sta analizzando anche i riflessi professionali che scatteranno sulla sua scelta