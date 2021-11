Gazzetta - Insigne sfida l'Inter che lo vuole a parametro zero, ma ADL rimodellerà l'offerta

L'Inter per Lorenzo Insigne è l'avversario di domani, ma anche il club che sta guardando con forte interesse l'evolversi del suo eventuale rinnovo in una sorta di attesa strategica, scrive la Gazzetta dello Sport tornando sul futuro del capitano del Napoli, anche se al suo agente per ora - si legge - è arrivata solo una pesante offerta dal Toronto. Il Napoli invece potrebbe rimodellare con più bonus la propria offerta, ma vuole rapportarla ai proventi da ricavare tornando in Champions il prossimo anno. Insigne intanto a Milano cercherà il primo gol su azione del suo campionato, ma nelle 18 sfide ai nerazzurri ha trovato solo un gol, in casa, ed al Meazza ha segnato solo contro il Milan.