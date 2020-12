Gazzetta - Insigne, un gesto nel post ha portato Massa ad un referto meno pesante

Una giornata di squalifica e 10 mila euro di multa per Lorenzo Insigne "per avere, al 26° del secondo tempo, con gestualità plateale, rivolto al direttore di gara espressioni irrispettose». Alla fine - scrive la Gazzetta dello Sport - l’arbitro Massa non se l’è sentita di calcare la mano capendo che quello del capitano azzurro è stato un attimo di rabbia, non un comportamento reiterato ed evidentemente anche le scuse arrivate a gara finita e teste “meno calde” hanno contribuito a evitare un referto più pesante.