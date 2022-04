Gazzetta insiste: "Spalletti minimizza, ma Osimhen doveva rientrare ieri! Cosa trapela dal club"

Victor Osimhen è in ritardo. Insiste La Gazzetta dello Sport, che si sofferma ancora sul mancato rientro del centravanti nigeriano.

Victor Osimhen è in ritardo. Insiste La Gazzetta dello Sport, che si sofferma ancora sul mancato rientro del centravanti nigeriano. La Rosea sottolinea come gli altri nigeriani, compagni di nazionale dell'ex Lille, siano rientrati nei rispettivi club, mentre lui no. Per quale motivo? Se lo chiede il quotidiano:

"L’impressione è che il Napoli ha inteso prendere tempo per verificare l’arrivo del proprio centravanti che sembrava dovesse sbarcare a Napoli nella tarda mattinata di ieri ma così non è stato. In nottata si sperava nel suo rientro a Capodichino ma non ci sono conferme. Il Napoli comunque prevede che domani si possa allenare a pieno ritmo con quelli che non avranno giocato a Bergamo. Vedremo.

[...] la cronaca ci dice che il centravanti africano è l’unico nel Napoli ad aver saltato l’intera settimana dopo gli impegni con la nazionale. Victor è squalificato e non potrebbe giocare comunque, d’accordo. La società ha fato trapelare, senza ufficialità (e Spalletti di questo non ha voluto parlare) che al proprio tesserato è stato concesso un permesso. Legittimo, ma allora perché non comunicarlo subito - giovedì, nel giorno dei rientri - e togliere ogni discussione?".