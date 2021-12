Gazzetta ironizza: "Per evitare problemi l'arbitro Pezzuto porterà in campo due palloni"

"Pare che per evitare problemi stasera al Mapei Stadium il signor Pezzuto, arbitro di Sassuolo-Napoli, porterà in campo due palloni". Così ironizza La Gazzetta dello Sport per evidenziare la tendenza al possesso palla di Napoli e Sassuolo, che si sfidano questa sera al Mapei Stadium.

"Le squadre di Luciano Spalletti e Alessio Dionisi, infatti, sono quelle che del possesso sembrano proprio non poter fare a meno. Dopo le prime quattordici giornate del campionato, il Napoli è in testa a questa speciale classifica con il 59,7% medio di possesso palla e al secondo posto c’è il Sassuolo con il 56,4%. Come sappiamo, questo dato può anche non essere particolarmente indicativo se il pallone resta tra i piedi e non si muove rapidamente in avanti. Ma non è il caso del Napoli, impressionante fin dall’avvio del campionato nella sua costante ricerca di spazi per colpire, e del Sassuolo, che sta metabolizzando il cambio di guida tecnica e le cessioni illustri e sta progressivamente crescendo".