Gazzetta - Italiano si allontana: non è detto voglia rompere coi viola e ADL non si intrometterà

Vincenzo Italiano si allontana dal Napoli, almeno secondo quanto scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Non è detto che il tecnico voglia rompere coi viola, scrive il quotidiano, considerando che il tecnico ha un altro anno di contratto più l’opzione unilaterale in favore dei viola per prolungare fino al 2025. Dunque, nel mare magnum delle candidature, la sua va ridimensionata, a meno che non chieda e ottenga di essere liberato. De Laurentiis ha molto a cuore il rapporto con Commisso e Barone, non vuole rischiare di intaccarlo e quindi non ha intenzione di intromettersi.