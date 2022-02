Gazzetta - Juan Jesus acquisto dell'anno per due motivi! Non è scontato resti fuori domani

Con 16 gol subiti, il Napoli vanta la seconda miglior difesa in Europa dietro il Manchester City. Merito del lavoro di Spalletti e dei singoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport esalta, ad esempio, Juan Jesus, arrivato a parametro zero, fermo dopo l'esperienza alla Roma: "Il brasiliano era ai margini da due anni e forse è l'acquisto dell’anno, calcolando bassi costi e alto rendimento. Spalletti ha riabbracciato il suo Comandante Koulibaly, che si è messo a disposizione, ma oggi la scelta di mettere fuori Juan Jesus non è scontata".