Gazzetta - Juve-Napoli, si pensa di finire il campionato a colpi di sentenza?

Tiene banco, ed in maniera anche abbastanza considerevole, la sentenza del giudice Piero Sandulli che ha respinto il ricorso del Napoli. Una decisione che fa riflettere su quella che è la posizione del mondo sportivo presa nei confronti del club di De Laurentiis ma soprattutto verso tutta la situazione attuale, all'interno della quale il club partenopeo ero sicuro di tutelare la salute dei proprio giocatori e di quelli avversari. L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport pone all'ora l'attenzione proprio sul caso Juve-Napoli, e sulla fotografia che evince dalla serata di ieri: "Resta il dato di fatto che una volta in più il calcio ha reclamato una propria assoluta indipendenza, che bacchetta persino chi si rivolge all’autorità sanitaria, come se il mondo non fosse travolto da una pandemia. [...] Si pensa di poter concludere il campionato a colpi di sentenze oppure si devono rivedere regole che non stanno valendo per tutti (leggi tamponi e isolamenti)? L’Italia si sta rinchiudendo di nuovo in casa per difendersi da questo maledetto virus".