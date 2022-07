Gazzetta - Kim non è in bilico: vicenda macchinosa per un motivo, ma non ci saranno sorprese

Prosegue la trattativa per portare Kim-Min-jae in azzurro. Col Fenerbahce l’accordo c’è e anche col calciatore la cornice è stata fissata

Prosegue la trattativa per portare Kim-Min-jae in azzurro. Col Fenerbahce l’accordo c’è e anche col calciatore la cornice è stata fissata e le volontà sono chiare. Ma nei complessi contratti della Filmauro ci sono ancora diverse voci da limare (durata e clausola). E ogni nuova versione del testo va in Corea del Sud, dove risiedono gli storici agenti del difensore, ma anche in Portogallo da altri procuratori. Insomma vicenda macchinosa ma che non dovrebbe riservare sorprese. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.