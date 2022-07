Gazzetta - Kim si è convinto! Documenti già scambiati, oggi la firma del difensore

Ormai sembrano non esserci più dubbi, sarà il sudcoreano Kim il nuovo difensore azzurro

Ormai sembrano non esserci più dubbi, sarà il sudcoreano Kim il nuovo difensore azzurro come spiegato nel dettaglio dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Il Napoli ha parlato con il giocatore e i suoi agenti e il gigante coreano si è convinto a venire in Italia, allettato dal poter giocare la Champions. Il resto lo ha fatto l’offerta di un quinquennale da 2,5 milioni di euro netti più bonus del club azzurro. Ieri le parti si sono scambiati i contratti (quelli Filmauro sono molto complessi, oltre 100 pagine) e la firma del giocatore dovrebbe arrivare oggi. Non ci sono altri aspetti da definire".