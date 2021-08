Gazzetta - Koulibaly-Psg? Al Napoli non sono arrivate offerte e la richiesta è alta

Da Parigi rilanciano l'interesse del Psg su Kalidou Koulibaly per sostituire Sergio Ramos, il cui infortunio ha tempi di recupero piuttosto lunghi, scrive la Gazzetta dello Sport, ma al Napoli, tuttavia, non è arrivata nessuna offerta anche perché il cartellino del difensore senegalese ha un costo che si aggira intorno ai 50 milioni. È vero che Aurelio De Laurentiis ritiene tutti cedibili, ma - si legge - non per questo è disposto a svendere e non è la prima estate in cui il difensore è al centro dei rumors.