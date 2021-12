Gazzetta - L'annuncio di Osimhen sulla Coppa d'Africa è una fuga in avanti, dribblate le ansie del Napoli

Giornata intensa quella di martedì per Victor Osimhen, che in mattinata aveva testato la maschera protettiva realizzata in carbonio e kevlar e modellata sul suo viso dopo che si è sgonfiato del tutto in seguito all’operazione per fratture multiple riportate nella gara con l’Inter del 21 novembre. A parlare dell'attaccante nigeriano è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Sarà utile anche nei primi contrasti di gioco che il nigeriano dovrà inevitabilmente affrontare appena sarà pronto per quel tipo di impegno. Sullo sfondo della prognosi di 90 giorni annunciata al termine dell’intervento eseguito il 23 novembre, regalava spiragli confortanti l’immagine di Osimhen diffusa via social dal Napoli in cui l’attaccante era al lavoro con la maschera.

Poi però l’attaccante con un suo tweet aggiungeva: "Sarò disponibile per la Coppa d’Africa a meno che non sia tra i giocatori scelti per rappresentare la Nigeria". Parole che sono apparse come una fuga in avanti dribblando le ansie del Napoli sulla situazione