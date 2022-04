Gazzetta - L'Arsenal attiva gli intermediari: tutto su Osimhen! Ma Victor vuole la Champions

Nel giorno di Empoli-Napoli c'è spazio per il mercato su La Gazzetta dello Sport. E in particolar modo si parla di Victor Osimhen

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel giorno di Empoli-Napoli c'è spazio per il mercato su La Gazzetta dello Sport. E in particolar modo si parla di Victor Osimhen, appetito dalla Premier League e da un club su tutti: l'Arsenal. La Rosea scrive di un approccio concreto dall'Emirates Stadium per il cnetravanti nigeriano:

"In questo momento ha occhi importanti puntati da club di Premier. In particolare l’Arsenal ha fatto già diversi passi concreti, attraverso degli intermediari. Ancora non c’è un accordo definitivo, anche perché Osimhen vuole un club da Champions, ma i Gunners proprio ieri hanno staccato il Tottenham di Antonio Conte al quarto posto".