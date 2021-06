Gazzetta - La scelta definitiva su Meret: titolare e rinovo con l'aumento

La posizione di Meret, adesso, è inattaccabile: sarà lui il titolare di Luciano Spalletti. Così parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dell'estremo difensore del Napoli: "A 24 anni, il ragazzo non vuole più aspettare, sa che il futuro è tutto dalla sua parte e sa anche che in questi tre anni di Napoli ha raggiunto una maturità tale da convincere Roberto Macini a convocarlo in nazionale per l’Europeo in corso, preferendolo al cagliaritano, Cragno. Adesso, Meret si sta godendo la bella avventura in maglia azzurra, dividendo il lavoro quotidiano con Gigio Donnarumma e Salvatore Sirigu che completano la triade dei portieri nazionali. Il morale è al massimo, il ragazzo ha ritrovato il sorriso dopo mesi di inquietudine, vissuti provando a capire il perché delle scelte dell’allenatore e interrogandosi spesso sulla bontà della sua scelta di accettare il Napoli. Brutti pensieri, che il presente ha provveduto a cancellare.

La certezza di non doversi contendere il posto con nessuno, gli ha ridato quella tranquillità che l’ha portato ad accettare l’idea di rinnovare il contratto. Quello attuale, ha scadenza giugno 2023 e prima dell’inizio della nuova stagione è in programma un incontro tra il manager del portiere, Andrea Pastorello, e Giuntoli per avviare la discussione. A Meret verrà proposto di prolungare fino al 2025, con tanto di adeguamento economico rispetto al milione che guadagna adesso. Il si del portiere, a questo punto, dovrebbe essere scontato".