Gazzetta - La strategia di Spalletti su Osimhen. E i numeri in casa sono da urlo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ha diverse opzioni per far male alla Roma, Luciano Spalletti può puntare su tanti uomini determinanti, ma ce n'è uno che sta facendo la differenza praticamente ogni partita: Victor Osimhen. Lo scrive La Gazzetta dello Sport: "Sembra quasi una strategia quella di Spalletti, di non parlare del suo cannoniere. Mou punta tutto su Dybala, mentre il Napoli ha molte più soluzioni per andare in gol, come dimostrano i numeri. Ma non c’è dubbio che Kvara insieme a Osimhen compongano una delle coppie più spettacolari nel panorama europeo.