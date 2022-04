Gazzetta - Lozano in una big, addio vicino in estate: il Napoli si è già mosso

Hirving Lozano verso una big in estate: questa la notizia pubblicata nella sua edizione odierna dalla Gazzetta dello Sport

Hirving Lozano verso una big in estate: questa la notizia pubblicata nella sua edizione odierna dalla Gazzetta dello Sport: "Nell’agosto 2019 Lozano giunse a Napoli dal Psv Eindhoven come possibile erede di Insigne. Un’operazione da 35 milioni di euro. La parabola in azzurro del 26enne messicano sinora si è rivelata incompiuta rispetto alle aspettative.

Nello scorso novembre in un intervista alla tv messicana Azteca Deportes dichiarò apertamente: "Credo di far parte di un club molto competitivo con compagni molto competitivi ed in questo il Napoli è cresciuto molto. La verità è che mi piacerebbe andare a giocare in un altro club più grande". La sua voglia di nuove esperienze però sarebbe ancora attuale. E così per il dopo Insigne il Napoli sta puntando sul georgiano Khvicha Kvaratskhelia, che può agire anche sulla fascia destra, quella occupata prevalentemente da Lozano.