Gazzetta - Luis Enrique-ADL, la telefonata ha fatto breccia. Ma resta distanza sulle cifre: i dettagli

Aurelio De Laurentiis vuole Luis Enrique più di ogni altro allenatore per il dopo Spalletti e lo sta corteggiando davvero da qualche giorno. Inizialmente l'ex Barcellona e Roma ha ascoltato giusto per cortesia, volendo muoversi verso la Premier League, ma la telefonata del presidente azzurro ha cambiato qualcosa e dato speranze di riuscita all'operazione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport:

"Lucho ha chiesto tempo per riflettere. Deve capire cosa può trovare a Napoli, e cosa può arrivare da Parigi o dall’Inghilterra. Il Napoli non ha fretta, perché Luis Enrique resta il primo obiettivo e il corteggiamento proseguirà. De Laurentiis è abile nel toccare le corde giuste. E sicuramente l’asturiano, innamorato dell’Italia, può trovare stimoli nell’allenare la squadra più forte della Serie A con una delle rose più giovani e promettenti. Proprio gli argomenti su cui farà leva il presidente convinto di poter dire la propria anche in Champions. E così ora Luis Enrique ci sta pensando più seriamente.

Poi c’è un aspetto economico non semplice. De La Peña parte da richieste superiori ai dieci milioni di euro netti. Cifre fuori portata, per scelta di sostenibilità economica, del Napoli. Ma anche in questo De Laurentiis, sfruttando le agevolazioni fiscali del decreto crescita, si può spingere oltre i cinque milioni di ingaggio netto. Certo la forbice rimane larga, ma il tecnico è uomo di principi e dunque se sarà convinto del progetto del club azzurro, allora sarà disposto a sposarlo senza impuntarsi sull’aspetto economico":