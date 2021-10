Gazzetta - Manfredi alleato di ADL per un Maradona più bello: l'agenda lavoro tra parcheggi e copertura

Lo scorso 21 agosto, in un incontro casuale presso un importante hotel della città, tra Aurelio De Laurentiis e Gaetano Manfredi scoccò la scintilla. Il presidente del Napoli ha avuto già un confronto con il neosindaco di Napoli. Il tema? Lo stadio Diego Armando Maradona, che va migliorato. E adesso sarà possibile farlo, visto che il nuovo primo cittadino è un alleato di ADL. Ma su cosa ci si soffermerà?

PARCHEGGI, COPERTURA E...

La Gazzetta dello Sport fa sapere che l'agenda di lavoro è pronta: parcheggi, inutilizzati da dieci anni; copertura, che andrà rimossa in sicurezza ed eventualmente ricostruita; un museo virtuale in tempi brevi. Il 25 novembre inoltre ricorrerà l'anniversario della morta di Diego Armando Maradona ed è in programma per il 28 novembre, prima di Napoli-Lazio, una commemorazione.