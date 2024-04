Gazzetta - Manna, niente derby: è pronto a risolvere con la Juve per il Napoli!

Giovanni Manna sarà il prossimo direttore sportivo del Napoli. Il dirigente cilentano è pronto a risolvere il suo cntratto con la Juventus

Giovanni Manna sarà il prossimo direttore sportivo del Napoli. Il dirigente cilentano è pronto a risolvere il suo cntratto con la Juventus, club nel quale milita da oltre un quinquennio ormai e in cui ha ricoperto prima il ruolo di responsabile del settore giovanile, poi di direttore sportivo per l'Under 23 e infine quello di vice direttore sportivo accanto a Cristiano Giuntoli.

“Promesso sposo al Napoli da giorni, ieri non era in tribuna: la risoluzione anticipata del contratto è data per imminente”, si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Ieri Manna, in occasione del derby tra Torino e Juventus, non era in tribuna. Un episodio che può essere letto come un segnale.