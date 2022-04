Gazzetta - Meret verso l'addio in estate, Ospina può rinnovare e spunta Sepe come vice

La papera contro l'Empoli potrebbe cambiare il destino di Alex Meret. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

© foto di www.imagephotoagency.it

La papera contro l'Empoli potrebbe cambiare il destino di Alex Meret. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport con riferimento anche al futuro di Ospina: "Il portiere friulano ha il contratto in scadenza tra un anno. Ma a questo punto difficilmente rinnoverà: molto probabilmente, infatti, verrà venduto in estate. Invece c’è una netta inversione di tendenza nel dialogo con Ospina. Il colombiano sembra disposto a prolungare alle cifre attuali (2,2 milioni netti l’anno) e a questo punto potrebbe ottenere una conferma sinora messa in discussione. Con questi presupposti, allora, si aprirebbe la caccia ad un nuovo vice. E se tornasse Sepe, ora in prestito dal Parma alla Salernitana?".