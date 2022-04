Gazzetta - Mertens non cerca un contratto a 'furor di popolo': vuole capire che ruolo avrà per Spalletti

È un professionista inappuntabile, e questo nessuno lo mette in discussione, e come tale vuole essere considerato

Dries Mertens vuole capire quale ruolo avrebbe nel Napoli della prossima stagione prima di parlare del rinnovo. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che analizza così la questione: "L’attaccante vuole capire. Perché ha intuito benissimo che la scelta nasce dalla più che possibile cessione in estate di Victor Osimhen. E vuole capire quale sarà il suo ruolo, perché una delle sue primarietà è arrivare in forma al Mondiale in Qatar del prossimo novembre. E per farlo bene serve non dico essere titolare ma giocare con un minimo di continuità, che non è esattamente quello che ha avuto in questa stagione.

È un professionista inappuntabile, e questo nessuno lo mette in discussione, e come tale vuole essere considerato. Non vuole rimanere solo come simbolo e non cerca un contratto a “furor di popolo”, ma una squadra al quale poter dare il suo contributo, anche se fra una settimana esatta compirà 35 anni".