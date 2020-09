Gazzetta - Milik-Roma, pausa di riflessione: Juve e Dzeko appesi ad un filo, le ultime

Sembra uno scenario al quanto grottesco, ma ai piedi (e soprattutto alla testa) di Arek Milik al momento sono legate ben tre squadre, due delle quali attendono di capire la decisione del polacco per dare una svolta decisiva al proprio calciomercato. La Juventus ha ormai in pugno Edin Dzeko, scelto come attaccante per la prossima stagione bianconera, con la Roma che vorrebbe appunto proprio il polacco come sostituto del bosniaco. Il Napoli, ovviamente, andrebbe ad incassare una cifra considerevole (non i 40 mln iniziali) che darebbe fiato alla casse azzurre in un momento complicato per tutto il panorama mondiale.

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport spiega, però, che il giro di punte è legato a doppio nodo a quella che sarà la decisione di Arek Milik che al momento dice no: "Sulle spine sono tutti i protagonisti di questa vicenda, in attesa di una risposta. In particolare i vertici bianconeri, da mesi in contatto con il centravanti polacco. Quando Maurizio Sarri era in sella, la candidatura di Milik era forte e (secondo alcuni) il giocatore prende tempo con la Roma proprio perché crede ancora a una chance in bianconero. Tanto è vero che ieri s’era sparsa la voce di una conference call chiarificatrice tra Paratici e l’entourage di Milk. In realtà il giocatore ha chiesto una pausa di riflessione per questa scelta importante per la sua carriera. Gli oltranzisti sostengono che è addirittura disposto ad andare a scadenza, con il rischio concreto di restare fuori rosa al Napoli. Solo proclami? L’attesa non sarà lunga, presto Milik deciderà".