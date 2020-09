Gazzetta - Nandez-Ounas, il Napoli vuole lo scambio alla pari: Giulini non è convinto

Il mercato del Napoli si fa sempre più ricco, almeno sotto il punto dei vista dei nomi accostati al club azzurro. Il centrocampo, ormai si sa, è uno dei reparti dove bisognerà operare in maniera più celere, soprattutto ora che Allan ha salutato Gattuso e compagno per volare verso Liverpool, sponda Everton. Nelle ultime ore è venuto fuori il nome di Nahitan Nández (24), centrocampista del Cagliari che sembra interessare e non poco il club azzurro.

Il Cagliari - conferma questa mattina La Gazzetta dello Sport - lo avrebbe offerto al club azzurro in cambio di Adam Ounas, attaccante sul quale c'è l'interesse molto concreto dei sardi. La trattativa, al momento, starebbe girando attorno a dei punti di vista che, però, sono decisamente distanti: il Cagliari vorrebbe - oltre ad Ounas - anche un conguaglio economico per lasciar partire Nandez, richiesta che il Napoli non è intenzionato a soddisfare, visto il diktat che prevede prima cessioni e poi eventualmente investimenti per il mercato in entrata.

Tra le parti si continua a lavorare, come la rosea ha spiegato nell'edizione odierna: "Ed allora, la proposta del Cagliari potrebbe in qualche modo convincere Giuntoli a pensarci su, a valutare la possibilità di definirla la trattativa per Nandez. La prima mossa è stata dei sardi, che hanno chiesto Ounas. L’esterno francese piace a Di Francesco. Il Napoli lo valuta 15 milioni e ha proposto al Cagliari uno scambio alla pari col mediano uruguaiano Una condizione che non convince Giulini e Carta, ma la trattativa andrà avanti".